Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Молдавии заявили, что Газпром предлагает стране покупать газ на невыгодных условиях

Михаил Алимов

Политика
В Молдавии заявили, что Газпром предлагает стране покупать газ на невыгодных условиях
Фото: gazprom.ru / ПАО «Газпром»

Российская компания «Газпром» предлагает Молдавии покупать газ по завышенным ценам. Об этом в субботу, 23 октября, заявил вице-премьер республики Андрей Спыну.

— Цена предложения, которая включает финансовые и нефинансовые условия, в том числе выплату в сжатые сроки исторического долга, выше, чем у предложений на международных газовых рынках. Молдавия не может согласиться платить за газ более высокую цену, чем все другие государства в регионе, — передает его слова РИА Новости.

Спыну отметил, что Молдавия намерена провести еще один раунд переговоров по поставкам голубого топлива, но будет искать и альтернативных поставщиков.

До этого сообщалось, что переговоры России и Молдавии по вопросу поставок газа с участием вице-премьера РФ Дмитрия Козака, длившиеся в течение двух дней, ни к чему не привели.

Россия на переговорах выразила готовность предоставить 25-процентную скидку на газ при условии, что Молдавия пообещает в течение трех лет вернуть долг, который накопился за предыдущие годы: порядка 700 миллионов долларов. При этом в выплатах не учитывалось топливо, которое поставлялось в Приднестровье.

Вторая сторона переговоров, которую представляли вице-премьеры Молдавии Владислав Кульминский и Андрей Спыну, ссылалась на отсутствие средств и просила снизить цену на 50 процентов.

С 22 октября по 20 ноября парламент Молдавии ввел режим чрезвычайного положения из-за дефицита газа в стране.

1 октября бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что жителей страны ждет суровая зима из-за того, что правительство упустило шанс вовремя договориться с Газпромом о новом контракте на поставку газа. Политик напомнил, что в 2019 году ему удалось договориться с президентом России Владимиром Путиным о покупке газа по 127 долларов за тысячу кубометров. Продление данного контракта позволило бы приобрести Молдавии газ в четвертом квартале этого года не дороже 250 долларов. Это в три раза дешевле нынешней цены, заключил Додон.

Читайте также:
газМолдавияГазпром
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Комплексный подход

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Награда за литературные труды

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Дерипаска создал прецедент

Александр Никонов
Александр Никонов

Ночь оживших знаменитостей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не жизнь, а сплошная игра в «танчики»

Все мнения
О проекте