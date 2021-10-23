В Молдавии заявили, что Газпром предлагает стране покупать газ на невыгодных условиях

Фото: gazprom.ru / ПАО «Газпром»

Российская компания «Газпром» предлагает Молдавии покупать газ по завышенным ценам. Об этом в субботу, 23 октября, заявил вице-премьер республики Андрей Спыну.

— Цена предложения, которая включает финансовые и нефинансовые условия, в том числе выплату в сжатые сроки исторического долга, выше, чем у предложений на международных газовых рынках. Молдавия не может согласиться платить за газ более высокую цену, чем все другие государства в регионе, — передает его слова РИА Новости.

Спыну отметил, что Молдавия намерена провести еще один раунд переговоров по поставкам голубого топлива, но будет искать и альтернативных поставщиков.

До этого сообщалось, что переговоры России и Молдавии по вопросу поставок газа с участием вице-премьера РФ Дмитрия Козака, длившиеся в течение двух дней, ни к чему не привели.

Россия на переговорах выразила готовность предоставить 25-процентную скидку на газ при условии, что Молдавия пообещает в течение трех лет вернуть долг, который накопился за предыдущие годы: порядка 700 миллионов долларов. При этом в выплатах не учитывалось топливо, которое поставлялось в Приднестровье.

Вторая сторона переговоров, которую представляли вице-премьеры Молдавии Владислав Кульминский и Андрей Спыну, ссылалась на отсутствие средств и просила снизить цену на 50 процентов.

С 22 октября по 20 ноября парламент Молдавии ввел режим чрезвычайного положения из-за дефицита газа в стране.

1 октября бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что жителей страны ждет суровая зима из-за того, что правительство упустило шанс вовремя договориться с Газпромом о новом контракте на поставку газа. Политик напомнил, что в 2019 году ему удалось договориться с президентом России Владимиром Путиным о покупке газа по 127 долларов за тысячу кубометров. Продление данного контракта позволило бы приобрести Молдавии газ в четвертом квартале этого года не дороже 250 долларов. Это в три раза дешевле нынешней цены, заключил Додон.