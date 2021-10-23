Еще 8,12 миллиарда рублей выделили на строительство нового комплекса Третьяковки

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Кадашёвская набережная Карта всех событий

Более восьми миллиардов рублей будет выделено на строительство музейного комплекса Третьяковской галереи на Кадашевской набережной в Москве. Об этом сообщили в правительстве России в субботу, 23 октября.

— Правительство приняло решение инвестировать в проект дополнительно 8,12 миллиарда рублей. Таким образом, общая стоимость проекта составит 15,7 миллиарда рублей, — говорится в сообщении.

Площадь комплекса превысит 35 тысяч квадратных метров. Строительство, как ожидается, будет завершено в 2024 году.

Новый музей оснастят необходимым мультимедийным, а также инженерным оборудованием. Выставочные пространства в строящемся здании дополнят хранилища, конференц-залы и реставрационные мастерские, отмечается в Telegram-канале правительства.

28 апреля главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, что реконструкцию здания филиала Третьяковской галереи на Крымском Валу могут завершить в 2026 году. По его словам, музей учредил специальный фонд, куда привлекаются финансовые средства на реконструкцию.

Работы, как уточнил специалист, проведут по проекту голландского архитектора Рема Колхаса. Здание ожидает серьезное перепланирование, также предполагается видоизменение внутреннего двора, заключил Кузнецов.