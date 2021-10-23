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Момент ДТП с трехлетним ребенком на юге Москвы попал на видео

Иван Юминов

Происшествия
Момент ДТП с трехлетним ребенком на юге Москвы попал на видео
Фото: Telegram / Москва 24
Россия, Москва, Домодедовская улица Карта всех событий

Момент с наездом автомобиля на ребенка на юге столицы попал на видео. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва 24» в субботу, 23 октября.

На кадрах можно разглядеть столкновение машин, а также сам наезд на женщину и малыша. Последние секунды ролика позволяют понять, что на помощь пострадавшим отправились несколько человек.

Видео: Telegram / Москва 24

22 октября в ГИБДД сообщили, что наезд на ребенка на Домодедовской улице совершил водитель Kia, в автомобиль которого до этого врезалась другая машина. Это привело к столкновению Kia с женщиной с двумя детьми.

В результате происшествия пострадал трехлетний мальчик. Прибывшие на место аварии врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб голени.

По данным СМИ, инцидент произошел рядом с детской поликлиникой. Спасать ребенка бросились очевидцы — они приподняли машину и вытащили мальчика.

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