Момент ДТП с трехлетним ребенком на юге Москвы попал на видео
Момент с наездом автомобиля на ребенка на юге столицы попал на видео. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва 24» в субботу, 23 октября.
На кадрах можно разглядеть столкновение машин, а также сам наезд на женщину и малыша. Последние секунды ролика позволяют понять, что на помощь пострадавшим отправились несколько человек.
22 октября в ГИБДД сообщили, что наезд на ребенка на Домодедовской улице совершил водитель Kia, в автомобиль которого до этого врезалась другая машина. Это привело к столкновению Kia с женщиной с двумя детьми.
В результате происшествия пострадал трехлетний мальчик. Прибывшие на место аварии врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб голени.
По данным СМИ, инцидент произошел рядом с детской поликлиникой. Спасать ребенка бросились очевидцы — они приподняли машину и вытащили мальчика.