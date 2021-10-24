Захарова сообщила, что два российских дипломата покинули Косово

Фото: МИД РФ

Два дипломата российского посольства в Сербии покинули Косово. Об этом сообщила в воскресенье, 24 октября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Как только сотрудники приштинской канцелярии посольства России в Сербии покинули территорию Косово, тут же была организована новая провокация — осуществлены дезинформационные вбросы, цель которых поставить под сомнение приверженность России резолюции СБ ООН 1244, — написала она в своем Telegram-канале.

Захарова обвинила власти Косово в провокационной деятельности в отношении российских дипломатов. Также она отвергла «любые инсинуации о якобы изменении российской позиции относительно непризнания самопровозглашенной республики».

Захарова оценила высылку российских дипломатов из Косова. Она заявила, что действия Приштины против российских дипломатов не несут последствий для их правового статуса, так как они имеют аккредитацию при миссии ООН в Косове.

22 октября президент непризнанного Косова Вьоса Османи объявила персоной нон грата двух дипломатов России. По ее словам, на этой неделе она отправила запрос вице-премьеру «объявить персонами нон грата двух должностных лиц Отделения связи Российской Федерации в Косово из-за их вредной деятельности, которая негативно повлияла на национальную безопасность и конституционный порядок» самопровозглашенного образования.