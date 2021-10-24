МИД Германии отреагировал на объявление Эрдоганом послов персонами нон грата

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В МИД Германии прокомментировали заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который объявил персонами нон грата послов десяти государств.

— Мы приняли к сведению заявления президента Турции Эрдогана, — сказано в сообщении ведомства ФРГ.

В МИД также отметили, что будут проводить консультации с девятью другими странами, которых коснется данная мера, сообщает издание Zeit.

Ранее посольства десяти стран (Норвегии, Швеции, США, Дании, Канады, Франции, Финляндии, Германии, Нидерландов и Новой Зеландии) выступили с призывом к Турции освободить правозащитника Османа Кавалу. После этого турецкое внешнеполитическое ведомство вызвало послов указанных стран.

23 октября Эрдоган заявил, что дал указание Министерству иностранных дел Турции объявить персонами нон грата послов десяти стран, которые призвали освободить правозащитника Кавалу.

Кавала является правозащитником и основателем фонда, который поддерживает проекты этнических и религиозных меньшинств. Суд оправдал его в феврале 2020 года по делу о протестах в Стамбуле в 2013 году. Затем Кавалу вновь арестовали по обвинению в участии в попытке госпереворота в 2016 году.