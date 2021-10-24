Эксперт предположил, когда начнется спад заболеваемости COVID-19 в России

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Рост заболеваемости коронавирусом в России продолжится до середины ноября, при этом цифры будут высокими. На спад ситуация с COVID-19 может пойти в начале декабря при условии соблюдения необходимых профилактических мер. Такое мнение высказал основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

— Волны коронавируса длятся четыре-шесть-восемь недель. Я предполагаю, что к середине ноября рост заболеваемости COVID-19 прекратится, но в этот момент показатели будут высокими. Их снижение начнется в начале декабря, с первыми морозами. Спад заболеваемости зависит от принимаемых мер: локдаун — самая грубая, но самая действенная из них. Также влияют погодные условия и дисциплина людей в плане соблюдения масочного режима, — сообщил он.

Говоря о локдауне, эксперт отметил, что это является самым действенным способом улучшения ситуации, но он очень негативно сказывается на экономике страны. Исаев также сослался на опыт других стран, где смогли без локдауна правильно выстроить работу по ограничению распространения коронавируса, передает ТАСС.

Ограничения по COVID-19 ужесточат в Санкт-Петербурге с 30 октября. Работа предприятий общественного питания и объектов розничной торговли приостанавливается в Санкт-Петербурге с 30 октября по 7 ноября.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 8 205 983 случая заражения коронавирусом, выздоровели 7 143 137 человек, скончались 229 528.