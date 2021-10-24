СМИ: Участник шоу «Минута славы» Нгуен Ван Хынг найден мертвым в Москве

Фото: RUDN University / Youtube

Россия, Москва, улица Арбат Карта всех событий

Вьетнамский певец Нгуен Ван Хынг, который принимал участие в развлекательном телешоу «Минута славы» на Первом канале, скончался в московской квартире. Об этом в воскресенье, 24 октября, сообщили источники ТАСС в медслужбе.

Отмечается, что артиста обнаружили в его квартире на Арбате. Певцу было 39 лет.

По предварительным данным, следов насильственной смерти на теле Хынга не обнаружено.

Официального подтверждения данной информации пока нет.

В популярном шоу «Минута славы» Хынг проявил себя как сильный участник. Он смог добраться до полуфинала за счет своих вокальных талантов, пишет ТАСС.