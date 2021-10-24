«Не ожидал»: Исмаилов прокомментировал победу Емельяненко в бою с Джонсоном

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Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов оценил победу своего коллеги Федора Емельяненко в бою с американцем Тимоти Джонсоном на турнире Bellator 269 в Москве.

По словам спортсмена, у Емельяненко все получилось «нормально».

— Я за Федора болел, так что рад победе. Не ожидал, что он так быстро сможет расправиться с Джонсоном. Мне казалось, что бой хотя бы до середины дойдет. Теперь ждем новых боев Федора! — приводит слова Исмаилова «Спорт-Экспресс».

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко победил американца Тимоти Джонсона на турнире Bellator в Москве. Поединок проходил в субботу, 23 октября, в «ВТБ Арене». Емельяненко одержал победу нокаутом в первом раунде.

Российскому бойцу 45 лет. В ММА на его счету теперь 40 побед и шесть поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.

17 октября российский боец смешанного стиля Владимир Минеев победил своего соотечественника Магомеда Исмаилова и защитил титул AMC Fight Nights в весе до 83,9 килограмма. Схватка проходила на стадионе WOW Arena в Сочи. Встреча спортсменов завершилась нокаутом в третьем раунде. По итогам боя Исмаилову потребовалась помощь медиков. Теперь в активе у Исмаилова 18 победных встреч, три поражения и одна ничья.

Исмаилов объяснил поражение в бою с Минеевым. По словам спортсмена, во время поединка ему стало плохо из-за нехватки кислорода.