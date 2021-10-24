Синоптик рассказала, когда после резкого похолодания в Москву вернется тепло

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Резкое похолодание и первые зимние «звоночки» ожидаются в столице уже в ночь с воскресенья на понедельник. О том, когда в столицу вновь вернется тепло, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, улучшится погода в Москве лишь в четверг, 28 октября, когда атмосферное давление будет понижаться, а температура воздуха продолжит расти.

— В четверг температурные показатели в очередной раз превысят климатическую норму. Так, ночью ожидается плюс 1–6 градусов, а днем 5–8 градусов тепла, ветер будет дуть юго-западный, умеренный. Переменная облачность ожидается 29 октября, в течение суток в столице пройдет небольшой дождь. Ночью столбики термометра покажут плюс 6–8 градусов, а днем — плюс 4–6. Ветер слабый, — сообщила Позднякова.

До этого руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что понедельник, 25 октября, станет самым холодным днем в ближайшие десять суток.

Вильфанд также сообщил автомобилистам, что решение насчет смены авторезины каждый должен принять самостоятельно. Если резина без шипов, он рекомендует «переобуться», потому что погодные условия уже позволяют ездить на зимнем варианте. Температура ниже 5 градусов будет часто «посещать» столицу.