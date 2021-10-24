Врач раскрыла схему лечения бородавок у детей

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Бородавки и папилломы чаще всего появляются у детей до 12 лет. О том, как лечить такие кожные недуги, рассказала детский хирург, оперирующий специалист Марина Тарасова.

По ее словам, причиной возникновения таких высыпаний могут стать частые контакты детей друг с другом и пренебрежение правилами гигиены. Кроме того, кожа молодого организма в целом более нежна и чувствительна.

Специалист отмечает, что шансы «подхватить» бородавку увеличиваются, если ребенок недавно чем-либо болел. Тогда его организм пребывает в ослабленном состоянии и может привлечь к себе новую инфекцию.

По словам Тарасовой, бородавки нужно лечить, а не ждать, пока они пройдут сами. Для того чтобы справиться с высыпанием эффективно, лучше всего отвести ребенка к специалисту.

— Хороший врач обязательно отправит ребенка к аллергологу-иммунологу на дообследование. Это нужно, чтобы не допустить повторения ситуации и разобраться с тем, что же все-таки послужило причиной. Дальше будет назначена подходящая противовирусная или иммуномодулирующая терапия. А следом вас направят на удаление новообразований, — отметила доктор.

Она подытожила, что способ удаления папиллом и бородавок зависит от типа кожи ребенка и его пожеланий. Чтобы избавиться от высыпания, можно использовать лазер, электрический ток или обычные хирургические вмешательства, пишет МК.