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Нашлась вторая пропавшая в Красноярске школьница

Полина Долганова

Происшествия
Нашлась вторая пропавшая в Красноярске школьница
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Сотрудники полиции нашли вторую из двух пропавших в Красноярске школьниц, которые перестали выходить на связь с родственниками в Ленинском районе. Об этом в воскресенье, 24 октября, сообщили в пресс-службе местного управления МВД.

Сначала полиции удалось найти 16-летнюю девочку. К настоящему моменту стало известно местонахождение второй, 13-летней пропавшей школьницы. Она вышла из дома 23 октября и перестала выходить на связь.

— Нашлась. Жива и здорова. Где была, что делала — это предстоит узнать, — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Днем воскресенье, 24 октября, полиция Красноярска сообщила о пропаже двух школьниц. Девочки в разное время и при разных обстоятельствах пропали в Ленинском районе города.

Сотрудники правоохранительных органов разыскивали 13-летнюю и 16-летнюю девочек. О пропаже второй девочки правоохранителям сообщил ее отчим.

Это не единственные случаи пропажи детей в Красноярском крае за последний месяц. 19 октября в местную полицию поступило сообщение от женщины о том, что ее 11-летняя падчерица не вернулась домой. Правоохранители выяснили, что девочка могла остаться у подруги-сверстницы, но последняя тоже не ночевала дома. На поиски детей был ориентирован весь личный состав уголовного розыска. В итоге сотрудники полиции обнаружили пропавших девочек в Дудинке на севере Красноярского края спящими в подъезде.

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