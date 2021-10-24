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Движение поездов по МЦК восстановили после падения человека на рельсы

Виктория Сикерина

Происшествия
Движение поездов по МЦК восстановили после падения человека на рельсы
Фото: Екатерина Якель / Вечерняя Москва

Движение поездов по внутренней стороне Московского центрального кольца (МЦК) полностью восстановили после сообщения о человеке на путях. Об этом заявили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 24 октября.

— Поезда останавливаются на всех станциях кольца, — говорится в сообщении ведомства.

До этого сообщалось, что курсирование поездов по направлению против часовой стрелки на Московском центральном кольце (МЦК) приостановлено из-за падения человека на рельсы.

В обратную сторону поезда проезжали в штатном режиме.

В субботу, 23 октября, в Москве произошло похожее происшествие. Тогда падение человека на рельсы случилось на станции московского метро «Павелецкая». Мужчину удалось спасти. Однако поезда Замоскворецкой линии ходили с увеличенными интервалами.

Также в пятницу, 22 октября, стало известно, что несколько электричек между Москвой и Калугой задержались из-за сильного ветра. Тогда в Калужской области ураган повалил деревья на пути и контактную сеть.

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