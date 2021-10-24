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Движение транспорта по Зацепскому Валу восстановили после массового ДТП

Виктория Сикерина

Происшествия
Движение транспорта по Зацепскому Валу восстановили после массового ДТП
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Россия, Москва, улица Зацепский Вал, 5 Карта всех событий

Транспортное движение восстановили после дорожной аварии с участием нескольких машин на улице Зацепский Вал в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 24 октября.

— Движение восстановлено, — говорится в сообщении ведомства.

ДТП с участием пяти машин произошло на улице Зацепский Вал возле дома № 5 в центре города. Столкновение транспортных средств случилось на пересечении с Кожевнической улицей.

После сообщения о случившемся на место инцидента направили сотрудников оперативных городских служб.

Из-за ДТП транспортное движение в сторону развязки с Космодамианской набережной было затруднено. Для проезда автомобилей действовали только две полосы.

В ночь с 23 на 24 октября в результате дорожной аварии с пассажирским автобусом в Астраханской области погибли пять человек. В том числе один ребенок получил смертельные травмы.

Столкновение машин произошло на трассе Р216 неподалеку от Ишкуля. Автобус столкнулся с грузовиком.

Сотрудники начали устанавливать причины и обстоятельства происшествия.

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