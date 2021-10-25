Вильфанд: Воздух в Центральной России прогреется до 12 градусов тепла

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В Европейской части России воздух может прогреться до 12 градусов тепла. Это явление связано с теплыми ветрами, которые идут из Атлантики. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

— Температура со среды будет семь—восемь градусов, в дальнейшем будет также теплеть на градус в день. Такая ситуация сохранится до субботы. Начиная с четверга, будут двузначные значения температуры, до 10—12 градусов, — отметил Вильфанд.

Такие показатели термометров выше нормы на три—четыре градуса, передает РИА Новости слова собеседника.

Днем, 24 октября, синоптики рассказали москвичам о погоде в последние дни второго месяца осени. Также они прогнозировали, что самым неблагоприятным станет четверг. В этот день ожидаются сильные дожди. Температура воздуха под утро будет составлять около плюс 5 градусов. К середине дня ожидается потепление — до плюс 6–11 градусов.

До этого руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что понедельник, 25 октября, станет самым холодным днем в ближайшие десять суток.