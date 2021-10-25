Гинцбург назвал процент людей, которые купили сертификат о вакцинации

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Почти 80 процентов граждан, которые якобы привились вакциной «Спутник V», но при этом заболели — купили сертификат о вакцинации. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

— Если вакцинированные якобы «Спутником V» тяжело заболевают, как показывают данные, это люди, которые, к сожалению, воспользовались теми сертификатами, которые они купили, поддельными сертификатами, — отметил эксперт.

Проверить вакцинировался ли человек возможно с помощью специального анализа на наличие маркеров препарата, передает ТАСС слова Гинцбурга.

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Также в этой беседе Александр Гинцбург рассказал, что ревакцинацию нужно делать не раньше чем через полгода. В противном случае вреда для организма не будет, однако и особой пользы тоже не будет наблюдаться.

Кроме этого, Гинцбург заявил, что вакцина от COVID-19 «Спутник V» безопасна для репродуктивной системы человека. Отмечается, что только при заражении вирус может оказывать негативное влияние на нее.