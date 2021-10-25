Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Четверо детей несколько дней просидели запертыми в квартире в Иркутской области

Михаил Алимов

Происшествия
Четверо детей несколько дней просидели запертыми в квартире в Иркутской области
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В Иркутской области мать оставила четверых детей одних в квартире. Они несколько дней просидели дома, пока их не вытащили спасатели. Об этом в понедельник, 25 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

— Вчера днем в дежурную часть отдела полиции №4 Межмуниципального управления МВД России «Братское» поступило сообщение от жительницы поселка Осиновка о том, что детям, находившимся в одной из квартир многоэтажки, требуется помощь. На место незамедлительно прибыл наряд патрульно-постовой службы полиции и инспектор по делам несовершеннолетних, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Женщина рассказала, что увидела, как одна из соседок по веревке спускала детям продукты. Дверь в квартиру оказалась заперта. Дети сообщили, что их мама ушла несколько дней назад и не вернулась. Тогда полицейские по пожарной лестнице поднялись на высоту третьего этажа и спасли из запертой квартиры четырех мальчиков в возрасте от одного до десяти лет.

Видео: Telegram/РЕН ТВ

Дети находятся под присмотром врачей. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося и ищут родителей мальчиков. Отмечается, что их мать и раньше привлекала внимание инспекторов по делам несовершеннолетних и находится на соответствующем учете.

В начале октября в Москве под окнами жилого дома нашли тела молодой женщины и ее детей 2018 и 2021 годов рождения. Как пишут некоторые источники в Сети, перед трагедией москвичка якобы оставила записку, где указывала, что ее жизнь стала невыносимой.

Член Совета Федерации, заслуженный врач России Владимир Круглый рассказал «Вечерней Москве», что помочь в своевременном выявлении послеродовой депрессии и других психических расстройств у молодых матерей может искусственный интеллект. Благодаря этому можно попытаться минимизировать трагедии, которые происходят с россиянками в таком состоянии.

Читайте также:
СпасателиДетиИркутская область
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Комплексный подход

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Награда за литературные труды

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Дерипаска создал прецедент

Александр Никонов
Александр Никонов

Ночь оживших знаменитостей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не жизнь, а сплошная игра в «танчики»

Все мнения
О проекте