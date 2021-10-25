Четверо детей несколько дней просидели запертыми в квартире в Иркутской области

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В Иркутской области мать оставила четверых детей одних в квартире. Они несколько дней просидели дома, пока их не вытащили спасатели. Об этом в понедельник, 25 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

— Вчера днем в дежурную часть отдела полиции №4 Межмуниципального управления МВД России «Братское» поступило сообщение от жительницы поселка Осиновка о том, что детям, находившимся в одной из квартир многоэтажки, требуется помощь. На место незамедлительно прибыл наряд патрульно-постовой службы полиции и инспектор по делам несовершеннолетних, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Женщина рассказала, что увидела, как одна из соседок по веревке спускала детям продукты. Дверь в квартиру оказалась заперта. Дети сообщили, что их мама ушла несколько дней назад и не вернулась. Тогда полицейские по пожарной лестнице поднялись на высоту третьего этажа и спасли из запертой квартиры четырех мальчиков в возрасте от одного до десяти лет.

Видео: Telegram/РЕН ТВ

Дети находятся под присмотром врачей. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося и ищут родителей мальчиков. Отмечается, что их мать и раньше привлекала внимание инспекторов по делам несовершеннолетних и находится на соответствующем учете.

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