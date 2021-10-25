Посол Германии в России сообщил о подготовке к встрече в «нормандском формате»

Фото: Официальный сайт президента России

Встреча глав МИД России, Франции, Украины и Германии в «нормандском формате» готовится, но ее дата еще не определена. Об этом в понедельник, 25 октября, заявил посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр.

— Во время последней встречи с господином (российским президентом Владимиром — прим. «ВМ») Путиным госпожа (канцлер ФРГ Ангела — прим. «ВМ») Меркель сказала о том, что должна пройти встреча на высшем уровне в «нормандском формате». Для подготовки такой встречи будут встречаться министры иностранных дел. Насколько мне известно, подготовка встречи министров иностранных дел проходит, но точная дата такой встречи еще не назначена, — передает его слова ТАСС.

Посол находится в Екатеринбурге, где стал участником конференции для российских выпускников германских образовательных программ. Их организовало МИД Германии совместно с Германо-российским форумом, а поддерживал начинание Уральский федеральный университет (УрФУ).

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для встречи в «нормандском формате» необходимо, чтобы кто-то выполнил домашнюю работу и подготовил фундамент. Вот министры сначала соберутся и поймут: фундамент прощупывается или не прощупывается, отметил он.

Лидеры России, Германии и Франции Владимир Путин, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон во время беседы по телефону обсудили встречу министров иностранных дел в «нормандском формате». Они договорились провести ее в ближайшее время. Об этом сообщил представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт в понедельник, 11 октября.