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Мосгорсуд 8 ноября рассмотрит апелляцию на арест экс-начальника ФКУ НИИ ФСИН Быкова

Илья Ашуров

Происшествия
Мосгорсуд 8 ноября рассмотрит апелляцию на арест экс-начальника ФКУ НИИ ФСИН Быкова
Фото: Пресс-служба суда / АГН Москва

Мосгорсуд 8 ноября рассмотрит апелляцию на арест бывшего начальника Федерального казенного учреждения «Научно-исследовательский институт» ФСИН России Андрея Быкова. Об этом в понедельник, 25 октября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

— Рассмотрение апелляционной жалобы на арест экс-начальника НИИ ФСИН Быкова назначено на 8 ноября, — заключил собеседник «ВМ».

До этого сообщалось, что суд заключил Быкова под стражу до 29 ноября 2021 года.

Дело Андрея Быкова

О возбуждении уголовного дела в отношении Быкова «ВМ» в среду, 29 сентября, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По ее словам, в 2018–2021 годах Быков заключил 95 фальшивых трудовых договоров с сотрудниками, которые уже работали в возглавляемом им учреждении. По этим контрактам сотрудники должны были выполнять работу, которая на самом деле не осуществлялась. При этом деньги на их деятельность учреждения выделяло, а Быков предоставлял поддельные отчеты о выполнении прописанных в договоре работ.

Учреждению из-за его действий причинен ущерб в размере 40 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».

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