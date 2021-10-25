Фестиваль «Страшные сказки для самых смелых» пройдет в Москве

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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 15с1 Карта всех событий

Доходный дом Любощинских — Вернадских 31 октября приглашает юных москвичей и их родителей на фестиваль «Страшные сказки для самых смелых».

Гости музея отправятся в путешествие по сказкам братьев Гримм. Музей превратится в жуткое и загадочное место. В программе вечера: проверка на прочность нервов, художественные вопли в темном лесу, гадание на страницах неадаптированного сборника сказок братьев Гримм, мастер-класс по созданию волшебного фонарика, который укажет дорогу к выходу.

Выйдя из леса, ребята попадут на музыкальный спектакль по одной из страшных сказок братьев Гримм «Король с Золотой горы». Сказку расскажет актриса Екатерина Кочнева под аккомпанемент мультиинструменталиста Павла Макарова.

Братья Гримм собирали истории по различным немецким деревням, и оказалось, что одна из основных целей сказок — напугать детей так, чтобы им даже неповадно было подумать о том, чтобы ослушаться родителей.

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте музея.

Музей «Дом Гоголя» 30 октября зовет горожан на урок школы сказочников «Хеллоуин». Ребята рассмотрят и прочитают сказку «Олли и пропавший котенок», поговорят о Хеллоуине, придумают свою историю, поиграют в нее и нарисуют к ней иллюстрацию.