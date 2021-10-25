Воспитатель детского сада задержан по подозрению в растлении детей

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Следственный комитет задержал воспитателя нижегородского детского сада, который подозревается в растлении детей. Об этом в понедельник, 25 октября, сообщили в пресс-службе СК по Нижегородской области.

По данным ведомства, подозреваемый неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении воспитанников детского сада в Нижнем Новгороде, в котором он работал.

В отношении воспитателя возбуждено уголовное дело по статье «Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

— Вину в совершении инкриминируемых деяний мужчина признал. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении ведомства.

В конце сентября сотрудники подмосковной полиции задержали подозреваемого в попытке совершения насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней в Домодедове.

У одного из домов мужчина под предлогом оказания ему помощи заговорил с 9-летней девочкой и пытался совершить в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Злоумышленнику помешали очевидцы данного инцидента.