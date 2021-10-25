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Фотовыставка в честь 30-летия ФТС открылась в аэропорту Домодедово

Ольга Маркова

Развлечения
Фотовыставка в честь 30-летия ФТС открылась в аэропорту Домодедово
Фото: Пресс-служба аэропорта Домодедово
ДомодедовоКарта всех событий

В Московском аэропорту Домодедово открылась фотовыставка «По коридорам чести», посвященная 30-летию Федеральной таможенной службы (ФТС России).

Пассажиры аэропорта смогут познакомиться с профессионалами своего дела, заглянуть на рабочие места должностных лиц.

Каждая фотография — это история не только одного сотрудника, но целой службы. На выставке можно увидеть, как происходит досмотр воздушного судна, осуществляется контроль за делящимися и радиоактивными материалами, а также редкие кадры других непубличных процессов. Особенное место занимают архивные фото из музея Домодедовской таможни.

Выставка открыта с 25 октября по 25 ноября, сообщает пресс-служба аэропорта.

Галерея «На Песчаной» с 6 ноября зовет гостей на выставку «Случайная сказка». Здесь можно увидеть живопись, скульптуру и видео, созданные студентами художественной мастерской факультета искусств Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

Галерея «На Каширке» с 13 ноября открывает фотовыставку Сергея Шандина «Небо Севера». Работы были сделаны автором во время путешествия по северу России — от Камчатки до Кольского полуострова — и объединены ощущением Севера: суровой, но по-своему красивой природы, низкого неба, переменчивой погоды, особого уклада жизни.

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