Житель Подольска хранил в гаражах более 13 тысяч бутылок контрафактного алкоголя

Фото: Скриншот видео ГУ МВД России по Московской области

Россия, Московская область, Подольск, улица Правды Карта всех событий

Полиция задержала 51-летнего местного жителя Подольска, который хранил в гаражах свыше 13 тысяч бутылок поддельной алкогольной продукции. Об этом в понедельник, 25 октября, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, задержанный хранил контрафактный алкоголь в гаражах на улице Правды. Впоследствии он собирался его продать. При этом никаких сопроводительных документов на данный товар у мужчины не было.

МВД опубликовало видео из гаражей, в котором хранился поддельный алкоголь.

Видео: Пресс-служба МВД по МО

— Полицейские обнаружили и изъяли более 13 тысяч бутылок алкогольной продукции известных торговых марок. Бутылки водки, коньяка, рома были оклеены федеральными специальными марками, а также акцизными марками с признаками подделки, — заключила Петрова.

В настоящее время задержанный находится под подпиской о невыезде. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

До этого сообщалось, что силовики обнаружили более 23 тысяч бутылок контрафактного алкоголя во Владимирской области. Подпольное предприятие по изготовлению нелегальной алкогольной продукции находилось на территории бывшей автобазы в Петушинском районе. Во время осмотра помещений полицейские нашли оборудование для производства алкоголя, упаковочные материалы и бутылки.