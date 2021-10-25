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Неизвестные украли из частного дома в Новой Москве драгоценности и крупную сумму денег

Илья Ашуров

Происшествия
Неизвестные украли из частного дома в Новой Москве драгоценности и крупную сумму денег
Фото: moscow-live
Россия, Москва, поселение Воскресенское Карта всех событий

В Новой Москве обокрали частный дом. Материальный ущерб составил почти два миллиона рублей. Об этом в понедельник, 25 октября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

В полицию обратился владелец дома, расположенного в поселении Воскресенское. Он заявил, что отсутствовал дома 23-24 октября, а когда вернулся — обнаружил, что у него пропали деньги и драгоценности. По словам потерпевшего, у него похитили наручные часы, ювелирные украшения, а также деньги — 200 тысяч рублей и три тысячи евро.

Общий материальный ущерб оценивается в 1 миллион 896 тысяч рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Необычный случай кражи произошел на западе столицы. 32-летний москвич заказал в интернет-магазине вещи элитных брендов, в качестве адреса доставки он указал жилой дом на улице Крылатские Холмы. Когда курьер приехал с товаром, злоумышленник встретил его у лифта, забрал вещи и скрылся, заявив, что оплатит покупку после примерки. Однако на самом деле мужчине покинул дом, воспользовавшись другим выходом.

Затем похититель зашел в близлежащий продуктовый магазин, где переложил вещи в пакеты. Этот эпизод попал на камеры видеонаблюдения. Вскоре злоумышленника задержали.

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