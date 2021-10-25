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Движение транспорта по Тверской улице полностью восстановили после пожара

Виктория Сикерина

Происшествия
Движение транспорта по Тверской улице полностью восстановили после пожара
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Россия, Москва, 1-я Тверская-Ямская улица, 30 Карта всех событий

Транспортное движение по 1-й Тверской-Ямской улице в сторону области восстановили в полном объеме после возгорания одного из административных зданий. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в понедельник, 25 октября.

— Движение полностью восстановлено, — говорится в сообщении.

Пожар в доме №30 на 1-й Тверской-Ямской улице произошел утром 25 октября. По словам источника «Вечерней Москвы», из окна второго этажа здания исходил дым. Людей из здания эвакуировали.

Позже в столичном ГУ МЧС информацию о пожаре подтвердили, уточнив, что возгорание случилось на втором этаже трехэтажного административного здания.

Из-за этого движение транспорта по Тверской улице было ограничено.

В 10:44 пожар ликвидировали. Его площадь составила 100 квадратных метров.

Также в Сети появились кадры с места происшествия.

После пресс-служба Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы (ГОЧСиПБ) опубликовала фотографии с места пожара.

На снимках виден ущерб, который пламя причинило интерьеру здания.

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