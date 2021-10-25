Появились фотографии с места пожара на 1-й Тверской-Ямской улице

Фото: Департамент ГОЧСиПБ

Россия, Москва, 1-я Тверская-Ямская улица, 30 Карта всех событий

Появились фотографии с места пожара в административном здании на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве. Кадры опубликовала пресс-служба Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы (ГОЧСиПБ).

На фотографиях виден ущерб, который пламя причинило интерьеру здания.

По словам представителя ведомства, на место происшествия были высланы силы пожарно-спасательного гарнизона Москвы, в том числе силы ГКУ «ПСЦ»: расчеты АСО № 1, АСО № 2, ПСО № 203, ПСО № 204, ПСО № 207, ПСО № 211.

1/3 Фото: Департамент ГОЧСиПБ 2/3 Фото: Департамент ГОЧСиПБ 3/3 Фото: Департамент ГОЧСиПБ

В столичном дептрансе сообщили, что из-за пожара движение по Тверской улице ограничено.

— Для движения в центр открыто три полосы, в область — две полосы, из них одна в попутном направлении, — уточнили в пресс-службе ведомства.

О пожаре в доме 30 на 1-й Тверской-Ямской улице стало известно утром 25 октября. По словам источника «ВМ», из окна второго этажа здания исходил дым. Людей из здания эвакуировали.

Позже в столичном ГУ МЧС информацию о пожаре подтвердили, уточнив, что возгорание случилось на втором этаже трехэтажного административного здания.

В 10:44 пожар ликвидировали. Его площадь составила 100 квадратных метров.

В Сети появилось видео с места происшествия.

Видео: Telegram / РЕН ТВ

В среду днем, 20 октября, пожар случился по адресу бульвар Андрея Тарковского в районе станции метро «Рассказовка» в Новой Москве.

Напротив дома № 6 по данному адресу произошло возгорание бытовок. По данным МЧС, площадь возгорания составила 400 квадратных метров. В 14:22 пожар удалось ликвидировать.