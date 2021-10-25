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Футуролог объяснил, что поможет человечеству завершить пандемию

Анна Михалюк

Общество
Футуролог объяснил, что поможет человечеству завершить пандемию
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус рассказал о наличии всех необходимых инструментов для победы над пандемией коронавируса. Он отмечает, что сейчас течение болезни и ее распространение находятся в руках людей.

Александр Кононов, футуролог, член Ассоциации футурологов в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, что должно произойти, чтобы человечество решило завершить пандемию и почему этого до сих пор не произошло.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Что поможет человечеству завершить пандемию

— Необходима идеологическая безопасность. К сожалению, процессами защиты от коронавируса занимаются только узкие специалисты: вирусологии, иммунологии. И игнорируется составляющая идеологической безопасности – защита от разрушительных идей. Они распространяются по интернету с бешеной скоростью. Что делать людям, которые сталкиваются с сообщениями, когда после вакцинации умирают семьи? Идея в таких сообщениях состоит в том, что вакцинация опасна. Но нужно каждую идею, которая об этом этом говорит, опровергать и объяснять, что к чему. Например, риски у вакцинации как у полета на самолете, но другого пути нет! Нельзя замалчивать. После этого люди начинают подозревать и переживать, почему это не разъясняется, не опровергается, — высказался футуролог.

Депздрав оценил ситуацию с вакцинацией от коронавируса в Москве.

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