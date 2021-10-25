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«Москва специфическая»: эксперт оценил реальные сроки новых ограничений

Юлия Евграфова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Москва специфическая»: эксперт оценил реальные сроки новых ограничений
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Власти Москвы сообщили, что не планируют продлевать нерабочие дни, которые были объявлены с 28 октября по 7 ноября. При этом, как отметил в разговоре с «Вечерней Москвой» доктор экономических наук НИУ ВШЭ Сергей Смирнов, текущие ограничения не являются масштабными.

— Посмотрим, что будет с заболеваемостью. Потому что невакцинированным и не переболевшим ковидом пенсионерам заблокируют социальные карты только с 8 ноября. Я думаю, окончательной версии развития событий сейчас нет ни у кого. Я веду посуточный мониторинг и понимаю, что Москва очень сильно отличается по статистике от России. Так как в столице произошел скачок, а после все идет приблизительно на одном уровне. А по России, если строить графики и коэффициенты корреляции, почти единичка идет по параболе. Поэтому Москва очень специфическая на фоне пандемической ситуации в стране, — пояснил эксперт.

В середине октября несколько дней подряд в России фиксировали больше 30 тысяч заболевших коронавирусом. При этом наибольший прирост инфицированных наблюдался в регионах. В связи с этим президент России Владимир Путин объявил по всей стране нерабочими днями период с 30 октября по 7 ноября. В эти даты оплата труда будет сохраняться за всеми сотрудниками.

Как эти дни будут оплачиваться россиянам, «ВМ» пояснил юрист Илья Глушко. Так, 1–3 и 5 ноября сохраняется зарплата в «обычном размере». Тем, кому придется выйти на работу 4 ноября, в праздник Дня народного единства, работодатели должны будут оплатить труд в двукратном размере. Режим нерабочих дней для предотвращения распространения коронавируса в России будет введен уже в третий раз.

В понедельник, 25 октября, из-за распространения в Сети информации о возможном продлении нерабочих дней власти столицы выступили с заявлением. Оперштаб заверил, что после 7 ноября планов по увеличению сроков ограничений нет. Помимо режима нерабочих дней, в городе действуют и другие ограничения, призванные уменьшить распространение коронавирусной инфекции. Среди них перевод 30 процентов работников на дистанционную работу и обязательная самоизоляция пожилых горожан и москвичей с хроническими заболеваниями.

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