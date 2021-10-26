Жена Болдуина впервые высказалась о случайном выстреле своего мужа на съемках

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Жена американского актера Алека Болдуина заявила, что поддерживает своего мужа и шокирована случившимся инцидентом. Ранее голливудский актер Болдуин случайно застрелил оператора-постановщика Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соузу на съемках фильма «Ржавчина».

— Мое сердце с Галиной, ее супругом, сыном, их семьей и любимыми. И с моим Алеком. Нет слов, которыми можно описать шок и боль в сердце от такой трагической случайности. Сердце разбито, — написала супруга актера — Хилария Болдуин в своем Instagram.

Инцидент с Алеком Болдуином произошел 22 октября из-за пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Режиссер вестерна «Ржавчина» Джоэл Соуза был ранен в ключицу, а Хатчинс получила тяжелое ранение, но врачи не смогли ее спасти.

Болдуин добровольно пошел в отделение полиции и рассказал следователям о случившемся. Его допросили сотрудники управления шерифа округа Санта-Фе, после чего актера отпустили.

В настоящее время ведется расследование, съемочный процесс приостановлен. После инцидента актер заявил, что полностью сотрудничает с полицейскими по факту инцидента.