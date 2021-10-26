Россиянин был убит в пригороде Оксфорда

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Россиянин Леонид Лабошин, который также работал в Оксфордском университете, погиб в результате нападения. Случай произошел в городе Ботли, к западу от Оксфорда. Об этом сообщает полиция долины Темзы.

Лабошин родился в Санкт-Петербурге и окончил СПбГУ. Позднее его пригласили на работу в Оксфордский университет. Там он работал в качестве программиста. Он занимался проектами, связанными с ранним диагностированием и хирургическим лечением рака. На момент смерти Лабошину был 31 год.

— Леонид был невероятно чутким, умным и способным человеком. Он был заботливым и любящим сыном, братом и дядей. Любил играть на гитаре и учился играть на скрипке и пианино, — приводит полиция слова семьи погибшего, передает РИА Новости.

17 октября на мужчину было совершено нападение, он получил ножевые ранения и скончался на месте. После этого началось расследование, при этом личность погибшего на тот момент не раскрывалась.

По подозрению в убийстве был задержан 33–летний Юджин Коман. Позже ему предъявили обвинения в убийстве и хранении холодного оружия.