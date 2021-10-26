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«Жаловалась на боли в голове»: Лужина рассказала о состоянии Светличной

Анастасия Колоскова

Общество
«Жаловалась на боли в голове»: Лужина рассказала о состоянии Светличной
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Актриса Лариса Лужина рассказала, как ее подруга Светлана Светличная чувствовала себя до появления слухов о ее пропаже.

— Последний раз разговаривала со Светой три месяца назад. Она жаловалась на боли в голове и рассказывала, что во время съемок телевизионного интервью на нее что-то упало из техники, она пострадала. Пришлось обращаться в больницу, — приводит слова Лужиной Пятый канал.

По ее словам, эту историю со съемок Светличная рассказывала подруге чуть ли не в каждый их разговор, и она уже не знала, что ей отвечать. Лужина отметила, что у звезды «Бриллиантовой руки» наблюдались проблемы с памятью.

О том, что Светличная получила травму во время съемок, она рассказывала еще летом прошлого года. По ее словам, во время съемок во дворе дома на нее упала установка, на которой держится софит. В результате у актрисы были травмированы голова и колено.

Ранее сообщалось, что Светличная якобы исчезла. По предварительным данным, она ушла из дома 20 октября. О пропаже актрисы сообщил в полицию ее сын, который заявил, что ничего не знает о местонахождении матери.

Позже эту информацию опроверг друг актрисы актер Иван Николаев. По его словам, актриса переехала поближе к родственникам и не хочет общаться с прессой.

Менеджер Светличной Сергей Рублев не подтвердил информацию о ее переезде. Он рассказал, что актриса продолжает жить в своей квартире, а родственники ее навещают. Рублев отметил, что Светличная «живет в своем мироощущении, как это бывает у пожилых».

СПРАВКА «ВМ»

Светлана Светличная получила всенародную любовь и популярность после роли Анны Сергеевны в комедии «Бриллиантовая рука». Также она снималась в таких культовых картинах, как «Семнадцать мгновений весны», «Застава Ильича», «Новые приключения неуловимых» и «Место встречи изменить нельзя».

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