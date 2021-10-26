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Врач объяснила, как недостаток витамина D влияет на женское настроение

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Врач объяснила, как недостаток витамина D влияет на женское настроение
Фото: pexels.com

Дефицит витамина D может провоцировать неустойчивое настроение у женщин особенно в период менструального цикла. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.

Медик уточнила, что витамин D важен для выработки половых гормонов — как женских, так и мужских. А половые гормоны, по ее словам, регулируют наше настроение, что является неоспоримой истиной:

— Например, для выработки тестостерона этот гормон очень необходим, поскольку последний помогает развитию эстрадиола (наиболее активная форма эстрогена — женского полового гормона). И во время менструального цикла у женщин как раз сокращается выработки эстрадиола, чем и объясняется их неустойчивое настроение.

Следовательно, дефицит «солнечного» гормона, по словам эксперта, может быть причиной плохого настроения, особенно у представительниц прекрасного пола.

В то же время эксперт не подтвердила, что дефицит гормона может быть причиной развития психических заболеваний — неврозов или депрессии.

Эксперт также уточнила, что недостаток витамина может провоцировать серьезные нарушения в работе мозга и вызывать опасные болезни.

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