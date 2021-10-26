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Диетолог опровергла миф о запрете макарон при похудении

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог опровергла миф о запрете макарон при похудении
Фото: pixabay.com/Engin_Akyurt

Популярное мнение, что желающие похудеть люди должны исключить из рациона макароны ошибочно, так как при выборе правильно сорта и размера порции, этот продукт можно употреблять ежедневно без вреда для фигуры. Об этом рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова.

Она отметила, что макароны являются источником пищевых волокон, сложных углеводов, магния и витаминов группы В. Однако речь идет о цельнозерновых сортах, которые дадут организму сытость и не отразятся в виде лишних сантиметров на талии.

— Цельнозерновые макароны достаточно популярны. Делаются из того же зерна, единственное, что, перед тем как перемолоть и превратить в муку, его не очищают, не удаляют оболочку, — объяснила диетолог в разговоре с «Москвой 24».

Круглова посоветовала избегать обжаривания макарон, так как в этом случае они становятся слишком калорийными, и учитывать размер порции. По словам эксперта, при правильном употреблении макароны отлично насытят, избавят от переедания и даже снизят тягу к сладкому.

До этого ведущий диетолог холдинга Performance Group Антон Бердов объяснил, как не набрать лишний вес в холодную погоду, когда люди начинают больше потреблять жирную пищу, которая сказывается на фигуре. По его словам, поможет в этом выбор более здорового перекуса.

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