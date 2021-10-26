Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сильный ветер ожидается в Москве 26 октября

Полина Долганова

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Сильный ветер ожидается в Москве 26 октября
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Сильный ветер с порывами до 14 метров в секунду ожидается в Москве во вторник, 26 октября. Об этом сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Отмечается, что температура воздуха в этот день будет достигать 5-7 градусов тепла. Осадков в столице не предвидится.

Москвичам рекомендуют быть внимательными на дорогах.

До этого в Гидрометцентре сообщили, что «желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за сильного ветра с утра вторника, 26 октября, до утра четверга, 28 октября.

В предстоящие выходные в столице столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов. В субботу, 30 октября, в городе будет облачная, но местами солнечная погода без осадков.

Читайте также:
ПогодаМоскванегативный прогноз
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

От смеха до слез есть только миг

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Комплексный подход

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Награда за литературные труды

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Дерипаска создал прецедент

Александр Никонов
Александр Никонов

Ночь оживших знаменитостей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Все мнения
О проекте