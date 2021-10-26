Сильный ветер ожидается в Москве 26 октября

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Сильный ветер с порывами до 14 метров в секунду ожидается в Москве во вторник, 26 октября. Об этом сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Отмечается, что температура воздуха в этот день будет достигать 5-7 градусов тепла. Осадков в столице не предвидится.

Москвичам рекомендуют быть внимательными на дорогах.

До этого в Гидрометцентре сообщили, что «желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за сильного ветра с утра вторника, 26 октября, до утра четверга, 28 октября.

В предстоящие выходные в столице столбики термометров поднимутся до плюс 14 градусов. В субботу, 30 октября, в городе будет облачная, но местами солнечная погода без осадков.