Иркутский Минздрав объяснил слова врача «умирать надо дома» о невакцинированных

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Главврач Иркутской городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы Владимир Новожилов во время прямого эфира в социальных сетях посоветовал непривившимся от коронавируса людям не звонить в скорую, а умирать дома. После этого в министерстве здравоохранения по региону прокомментировали его слова.

— Высказывание Владимира Александровича эмоциональное, но оно вовсе не означает, что тем, кто не вакцинирован, не будет оказываться медицинская помощь. Минздрав гарантирует, что будет. Это был призыв к вакцинации, к ответственному отношению к своему здоровью и к здоровью окружающих, — написали на официальной странице ведомства «ВКонтакте».

Отмечается, что Новожилов очень переживает за своих маленьких пациентов. Дети начали болеть тяжелее, чем раньше и это сильно беспокоит врача.

Минздрав призвал вакцинироваться от коронавируса и соблюдать введенные ограничения.

До этого профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона, главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова сообщила, что коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в России еще не заработал, поскольку в стране наблюдаются низкие темпы вакцинации. Также причиной является изменчивость вируса.