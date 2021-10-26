Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Иркутский Минздрав объяснил слова врача «умирать надо дома» о невакцинированных

Михаил Алимов

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Иркутский Минздрав объяснил слова врача «умирать надо дома» о невакцинированных
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Главврач Иркутской городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы Владимир Новожилов во время прямого эфира в социальных сетях посоветовал непривившимся от коронавируса людям не звонить в скорую, а умирать дома. После этого в министерстве здравоохранения по региону прокомментировали его слова.

— Высказывание Владимира Александровича эмоциональное, но оно вовсе не означает, что тем, кто не вакцинирован, не будет оказываться медицинская помощь. Минздрав гарантирует, что будет. Это был призыв к вакцинации, к ответственному отношению к своему здоровью и к здоровью окружающих, — написали на официальной странице ведомства «ВКонтакте».

Отмечается, что Новожилов очень переживает за своих маленьких пациентов. Дети начали болеть тяжелее, чем раньше и это сильно беспокоит врача.

Минздрав призвал вакцинироваться от коронавируса и соблюдать введенные ограничения.

До этого профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона, главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова сообщила, что коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в России еще не заработал, поскольку в стране наблюдаются низкие темпы вакцинации. Также причиной является изменчивость вируса.

Читайте также:
Коронавирусмнение врачаИркутская область
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

От смеха до слез есть только миг

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Комплексный подход

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Награда за литературные труды

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Дерипаска создал прецедент

Александр Никонов
Александр Никонов

Ночь оживших знаменитостей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Все мнения
О проекте