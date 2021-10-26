Участок БКЛ от станции «Хорошевская» до «Мневников» будет закрыт 29–31 октября

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Участок Большой кольцевой линии от станции «Хорошевская» до «Мневников» будет закрыт с 29 по 31 октября. Об этом во вторник, 26 октября, сообщили в Telegram-канале агентства городских новостей «Москва».

Отмечается, что ограничения вызваны присоединением новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) к сети метрополитена.

В столице до конца 2024 года планируется построить 35 новых станций и 76 километров линий московского метро. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.