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Участок БКЛ от станции «Хорошевская» до «Мневников» будет закрыт 29–31 октября

Полина Долганова

Город
Участок БКЛ от станции «Хорошевская» до «Мневников» будет закрыт 29–31 октября
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Участок Большой кольцевой линии от станции «Хорошевская» до «Мневников» будет закрыт с 29 по 31 октября. Об этом во вторник, 26 октября, сообщили в Telegram-канале агентства городских новостей «Москва».

Отмечается, что ограничения вызваны присоединением новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) к сети метрополитена.

В столице до конца 2024 года планируется построить 35 новых станций и 76 километров линий московского метро. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Проходческий щит «Светлана» закончил свою работу на участке от камеры съездов у Перовской нефтебазы до станции «Нижегородская» / Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»
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Проходческий щит «Светлана» закончил свою работу на участке от камеры съездов у Перовской нефтебазы до станции «Нижегородская» / Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»
Станция входит во второй пусковой участок Некрасовской линии от «Косино» до «Нижегородской», открыть который планируется в 2019 году / Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»
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Станция входит во второй пусковой участок Некрасовской линии от «Косино» до «Нижегородской», открыть который планируется в 2019 году / Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»
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Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»
Как строится БКЛ: выход метрощита «Светлана» / Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»
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Как строится БКЛ: выход метрощита «Светлана» / Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»
Как строится БКЛ: выход метрощита «Светлана» / Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»
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Как строится БКЛ: выход метрощита «Светлана» / Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»
Новый перегон в будущем соединит две станции Большого кольца — «Нижегородскую» и «Авиамоторную» / Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»
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Новый перегон в будущем соединит две станции Большого кольца — «Нижегородскую» и «Авиамоторную» / Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»
Как строится БКЛ: выход метрощита «Светлана» / Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»
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Как строится БКЛ: выход метрощита «Светлана» / Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»
Получившая красивое имя «Светлана» многотонная машина за девять месяцев проложила 1200 метров под землей на глубине 24 метров / Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»
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Получившая красивое имя «Светлана» многотонная машина за девять месяцев проложила 1200 метров под землей на глубине 24 метров / Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»
На базе объединенной станции «Нижегородская» ведется строительство крупнейшего транспортного хаба Москвы — «Рязанская» / Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»
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На базе объединенной станции «Нижегородская» ведется строительство крупнейшего транспортного хаба Москвы — «Рязанская» / Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»
Общая длина перегона от станции «Авиамоторная» до «Нижегородской» составляет порядка 2,5 километра / Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»
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Общая длина перегона от станции «Авиамоторная» до «Нижегородской» составляет порядка 2,5 километра / Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»
Сейчас готова половина тоннеля / Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»
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Сейчас готова половина тоннеля / Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»
Новый перегон в будущем соединит две станции Большого кольца — «Нижегородскую» и «Авиамоторную» / Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»
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Новый перегон в будущем соединит две станции Большого кольца — «Нижегородскую» и «Авиамоторную» / Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»
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