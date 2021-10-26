«Картофельные свечи, огурцы и сало»: проктолог объяснила, чем опасно лечить геморрой

Имеет смысл по согласованию с врачом прибегнуть к народным средствам / Фото: pixabay.com/ru

Врач-проктолог Анастасия Пристая дала рекомендации по лечению геморроя. Она подчеркивает, что заниматься самолечением и использовать народные средства не только неэффективно, но и опасно. При появлении первых симптомов необходимо обратиться к врачу.

— Картофельные свечи, свечи из чистотела, огурец с грядки, свечи изо льда, сало, перекись, чистотел не лечат геморрой. Но если вы будете применять эти средства, вы можете стать или звездой YouTube, или запоминающимся пациентом проктологического стационара. Такими мерами вы может простимулировать и кровотечение, и воспаление, и парапроктит, и флегмону, и кучу других болезней. Использование народных средств может привести вас к «увлекательным» последствиям, которые будут происходить на протяжении долгих лет, — рассказала врач в интервью для YouTube-канала «Клатч Онлайн».

Также проктолог объяснила, что геморрой не может перерасти в рак, но то, что пациент принимает за геморрой, на деле может оказаться злокачественной опухолью.

— Не счесть, сколько было ситуаций, когда приходит пациент с жалобой на то, что долго лечит геморрой, а ты смотришь, а там — опухоль. Она может быть и доброкачественной, но внешне будет схожа с геморроидальными узлами. Если есть жалобы, их не стоит списывать на геморрой, — отметила врач.

Ранее проктолог назвала восемь признаков геморроя.