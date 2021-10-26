Москвичи проголосуют за лучшую сезонную новинку в столичных парках

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Участники проекта «Активный гражданин» проголосуют за самую интересную сезонную новинку в городских парках.

Так, например, в 2021 году в парке «Сокольники» обновили большой розарий с редкими цветами, беседками и лавочками. Также внимание москвичей привлекла Фонтанная площадь с круглым подиумом, состоящим из нескольких уровней.

В парке Олимпийской Деревни для горожан стала доступна троллейная трасса, чья протяженность составляет свыше 400 метров. Она протянута над водоемами.

Любители острых ощущений могут также оценить новый парк для скейтеров у Джамгаровского пруда. Там появились рампы и другие объекты для выполнения сложных трюков.

В новом опросе активные граждане смогут выбрать любой из представленных вариантов или предложить свой, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги голосования на портале «Активный гражданин» за лучший парк для вечерних прогулок. Об этом он сообщил в воскресенье, 3 октября, на персональной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Глава города отметил, что, по мнению москвичей, самый живописный закат в столице можно увидеть в Парке Горького со стороны смотровой площадки у арки Главного входа.