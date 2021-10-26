Суд оставил под стражей основателя концерна «Тракторные заводы» Михаила Болотина
Московский городской суд отклонил апелляцию на арест основателя концерна «Тракторные заводы» Михаила Болотина. Об этом во вторник, 26 октября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.
— Мосгорсуд оставил без изменения постановление Лефортовского районного суда города Москвы от 30 сентября 2021 года, которым Болотину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 9 ноября 2021 года, — сказал собеседник «ВМ».
Дело бывшего главы концерна «Тракторные заводы»
В отношении Михаила Болотина было возбуждено уголовное по статье «Присвоение или растрата в особо крупном размере». Фигурантами данного дела также являются руководитель казначейства концерна Ирина Восторгина и замглавы концерна по корпоративным финансам и экономике концерна «Тракторные заводы» Михаил Школьник.
25 октября также стало известно, что Мосгорсуд 8 ноября рассмотрит апелляцию на арест бывшего начальника Федерального казенного учреждения «Научно-исследовательский институт» ФСИН России Андрея Быкова.