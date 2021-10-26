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Суд оставил под стражей основателя концерна «Тракторные заводы» Михаила Болотина

Илья Ашуров

Происшествия
Суд оставил под стражей основателя концерна «Тракторные заводы» Михаила Болотина
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Московский городской суд отклонил апелляцию на арест основателя концерна «Тракторные заводы» Михаила Болотина. Об этом во вторник, 26 октября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

— Мосгорсуд оставил без изменения постановление Лефортовского районного суда города Москвы от 30 сентября 2021 года, которым Болотину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 9 ноября 2021 года, — сказал собеседник «ВМ».

Дело бывшего главы концерна «Тракторные заводы»

В отношении Михаила Болотина было возбуждено уголовное по статье «Присвоение или растрата в особо крупном размере». Фигурантами данного дела также являются руководитель казначейства концерна Ирина Восторгина и замглавы концерна по корпоративным финансам и экономике концерна «Тракторные заводы» Михаил Школьник.

25 октября также стало известно, что Мосгорсуд 8 ноября рассмотрит апелляцию на арест бывшего начальника Федерального казенного учреждения «Научно-исследовательский институт» ФСИН России Андрея Быкова.

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