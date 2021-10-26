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Движение на улице Обручева восстановили после ДТП с машиной скорой помощи

Илья Ашуров

Происшествия
Движение на улице Обручева восстановили после ДТП с машиной скорой помощи
Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно
Россия, Москва, улица Обручева Карта всех событий

На улице Обручева восстановили движение после ДТП с участием машины скорой помощи. Об этом во вторник, 26 октября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Движение восстановлено, — говорится в сообщении ведомства.

До этого «Вечерняя Москва» сообщала, что на улице Обручева произошло ДТП, в результате которого перевернулся автомобиль скорой помощи. В Сети появились кадры с места происшествия.

На них видно, что машина скорой помощи опрокинута на проезжую часть. В ДТП также участвовала легковая машина. На месте инцидента наблюдаются оперативные службы, в том числе еще одна бригада скорой помощи.

Видео: Telegram / Вечерняя Москва

Из-за аварии были заняты две полосы движения на улице Обручева в сторону пересечения с Севастопольским проспектом. Для движения транспорта была свободна только одна полоса.

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