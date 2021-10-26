«Это дело молдавской стороны»: Песков высказался о договоренностях по газу с Молдавией

Фото: Пресс-служба Совфеда

Позиция России в переговорах по газу с Молдавией выверена и обоснована, а для Молдавии благоприятна с точки зрения цены, об этом во вторник, 26 октября, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря, сейчас идет работа по согласованию или не согласованию условий контракта. Он уточнил, что Россия не изменит своей позиции по этому вопросу, дело теперь за решением Молдавии.

— Это дело молдавской стороны. Это такой вопрос, он, скорее, риторический. Очевидно, что сделки могут быть только по цене выше той, которая обсуждалась с российской стороной, — передает слова Пескова РИА Новости.



Ранее официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов заявил, что сложная ситуация с поставками газа в Молдавию сложилась по вине властей республики. Долг Молдавии за газ составляет 433 миллиона долларов. Власти Молдавии, как уточнил Куприянов, не хотят признавать сумму долга, им также не нравятся цены на газ. Газпром готов продлить контракт на поставки газа республике, если она полностью погасит долг.



С 22 октября по 20 ноября парламент Молдавии ввел режим чрезвычайного положения из-за дефицита газа в стране.



11 октября бывший президент Молдавии, глава Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон заявил что жителей Молдавии ждет суровая зима из-за того, что правительство страны упустило шанс вовремя договориться с Газпромом о новом контракте на поставку газа. Рост цен на газ приведет к повышению цен на другие товары, что зимой послужит причиной «энергетического геноцида», добавил Додон.