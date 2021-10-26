Более 50 процентов сотрудников столичных мечетей уже вакцинировались от COVID-19

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Свыше 50 процентов сотрудников столичных мечетей сделали прививку от коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 26 октября, сообщил главный имам Московской соборной мечети, муфтий столицы Ильдар Аляутдинов.

— В связи с ростом заболеваемости коронавирусом мы регулярно напоминаем прихожанам мечети о важности сохранения своего здоровья, в том числе призываем к вакцинации. Но только при отсутствии противопоказаний и после консультации со специалистом, — заявил он.

По его словам, в период нерабочих дней мечети будут готовы принять горожан, однако только при соблюдении ими всех ограничительных мер. Кроме того, на входе у посетителей будут проверять наличие QR-кодов о вакцинации, передает агентство городских новостей «Москва».

Мэр Москвы Сергей Собянин с 28 октября по 7 ноября ввел в столице режим нерабочих дней. В этот период должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории столицы, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других.