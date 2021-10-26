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Один человек погиб при падении строительного крана в Хабаровске

Михаил Алимов

Происшествия
Один человек погиб при падении строительного крана в Хабаровске
Стройка / Фото: Анна Быкова

Строительный кран рухнул на возводимую детскую поликлинику в Хабаровске. Серьезно пострадал крановщик, один из рабочих погиб. Об этом во вторник, 26 октября, сообщили в краевой прокуратуре.

Инцидент произошел в 17:30 по местному времени между улицами Павла Морозова и Вахова.

— Погиб разнорабочий, крановщик госпитализирован в тяжелом состоянии, — передает слова представителя ведомства РИА Новости.

Мужчина находится в реанимации с черепно-мозговой травмой и переломом голени.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ».

В одном из Telegram-каналов появилось видео с моментом падения крана.

Видео: Telegram / Mash

2 сентября на другой стройке, но уже в Москве произошел несчастный случай. Рабочий умер после инцидента с экскаватором. На строительном объекте на улице Рябиновой при производстве строительных работ экскаватор задел ковшом рабочего. В результате 63-летний мужчина погиб на месте.

В июне в Раменском районе в строящемся ЖК из-за сильного ветра упал строительный кран. По словам очевидцев, он рухнул прямо на проезжую часть. Пострадавших в результате ЧП нет.

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