Ученые выяснили, как проявляется постковидный синдром у детей

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Постковидный синдром по-разному проявляется у взрослых и детей. К такому выводу пришли немецкие ученые, проанализировав медицинскую базу данных, которая охватывает почти половину населения Германии. Результаты исследования опубликовали на сервере medRxiv.org.

Отмечается, что, по статистике, заболеваемость коронавирусом у взрослых на 162 процента выше, чем у детей и подростков. При этом постковидный синдром проявляется у детей лишь на 41 процент реже. При этом сами симптомы имеют отличия.

Тогда как у взрослых наиболее частыми симптомами были дыхательная недостаточность, недомогание, выпадение волос, потеря вкуса и головная боль, у детей чаще всего встречались тревожность, депрессия, стойкая усталость, головная боль, боли в животе и расстройства соматического характера.

Исследователи подчеркивают, что у детей, по сравнению со взрослыми, постковидный синдром чаще отражался на психическом состоянии, даже у перенесших болезнь в легкой или бессимптомной форме.

Ученые убеждены, что исследование говорит о необходимости разработать специальные рекомендации для медиков и психологов, работающими с детьми, которые перенесли COVID-19.

Они отмечают, что их исследование стало самым масштабным из посвященных постковидному синдрому у детей и подростков в мире.

До этого инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что переболевшие коронавирусной инфекцией в легкой форме получают защиту иммунитета посредством антител хуже, чем может дать вакцинация против вируса.