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Пассажирка покусала бортпроводницу на борту вылетающего в Москву самолета

Илья Ашуров

Происшествия
Пассажирка покусала бортпроводницу на борту вылетающего в Москву самолета
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Пассажирка рейса Анапа – Москва укусила бортпроводницу. Об этом во вторник, 26 октября, сообщили в пресс-служба УТ МВД России по ЮФО.

Сообщение об инциденте на борту самолета, готовящегося к вылету в Москву, поступило в полицию от диспетчера. Выяснилось, что 28-летняя девушка неадекватно вела себя. Сначала она отказалась занять свое посадочное место. На замечания она отреагировала нецензурной бранью, а затем и вовсе укусила бортпроводницу в предплечье.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России

Девушку сняли с рейса. На нее составили административный протокол по статьям «Мелкое хулиганство» и «Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна».

Медосвидетельствование девушка проходить отказалась.

До этого следователи выдвинули три приоритетные версии крушения легкомоторного самолета «Аэропракт А-22» под Рузой. Среди основных версии катастрофы рассматривается: техническая неисправность воздушного судна, ошибка пилотирования и неблагоприятные погодные условия.

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