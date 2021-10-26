Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Дмитрий Губерниев вновь пошутил про Ольгу Бузову и коньяк

Дарья Чентаева

Общество
Дмитрий Губерниев вновь пошутил про Ольгу Бузову и коньяк
Фото: АГН Москва

Российский телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев вновь пошутил про Ольгу Бузову Бузову и коньяк на странице Instagram Матч ТВ. На комментарий Губерниева обратил внимание телеведущий Владимир Соловьев.

— From morning with cognac, — написал Губерниев.

Артистка попала в конфузную ситуацию, перепутав слова в английской фразе во время церемонии открытия чемпионата мира по боксу в сербском Белграде.

После исполнения песни «Катюша» певица заявила со сцены: «From love with Russia», что в переводе с английского языка значит «Из любви с Россией».

Как известно, это не первая шутка известного телеведущего в адресс российской певицы. Ранее Ольга Бузова разрыдалась в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» из-за вопроса Губерниева, который являлся цитатой из известной книги Астрид Линдгрен о Карлсоне.

— Вы уже перестали пить коньяк по утрам? — поинтересовался комментатор.

— Какое хамство! Как такой человек вообще работает на ТВ?! Я никогда никого не перебиваю! Я вообще не пью, мне нельзя, я перенесла операцию… Так и знала, что этим все закончится. Дмитрий, вы для меня — дно и не мужчина! Вы уже пять лет меня оскорбляете в комментариях, как мальчишка! Придите ко мне и скажите это в лицо, — высказалась телеведущая в адрес оппонента.

Читайте также:
Дмитрий ГуберниевОльга БузоваInstagram
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С любовью к настоящей книге

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

От смеха до слез есть только миг

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Комплексный подход

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Дерипаска создал прецедент

Александр Никонов
Александр Никонов

Ночь оживших знаменитостей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Все мнения
О проекте