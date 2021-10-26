Дмитрий Губерниев вновь пошутил про Ольгу Бузову и коньяк

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Российский телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев вновь пошутил про Ольгу Бузову Бузову и коньяк на странице Instagram Матч ТВ. На комментарий Губерниева обратил внимание телеведущий Владимир Соловьев.

— From morning with cognac, — написал Губерниев.

Артистка попала в конфузную ситуацию, перепутав слова в английской фразе во время церемонии открытия чемпионата мира по боксу в сербском Белграде.

После исполнения песни «Катюша» певица заявила со сцены: «From love with Russia», что в переводе с английского языка значит «Из любви с Россией».

Как известно, это не первая шутка известного телеведущего в адресс российской певицы. Ранее Ольга Бузова разрыдалась в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» из-за вопроса Губерниева, который являлся цитатой из известной книги Астрид Линдгрен о Карлсоне.

— Вы уже перестали пить коньяк по утрам? — поинтересовался комментатор.

— Какое хамство! Как такой человек вообще работает на ТВ?! Я никогда никого не перебиваю! Я вообще не пью, мне нельзя, я перенесла операцию… Так и знала, что этим все закончится. Дмитрий, вы для меня — дно и не мужчина! Вы уже пять лет меня оскорбляете в комментариях, как мальчишка! Придите ко мне и скажите это в лицо, — высказалась телеведущая в адрес оппонента.