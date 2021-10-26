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Москва потратит 400 миллионов рублей на общественные туалеты в следующем году

Виктория Сикерина

Город
Москва потратит 400 миллионов рублей на общественные туалеты в следующем году
Фото: NECHAEVA

В 2022 году предусмотрены закупка и ремонт общественных туалетов в столице. На это в городском бюджете заложено 400 миллионов рублей. Об этом сообщила заместитель руководителя департамента финансов Москвы Светлана Губанова во вторник, 26 октября, на заседании комиссий Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике и по экологической политике.

До этого в проект бюджета на 2021 год и план на 2022-2023 год внесли сведения о 5,7 миллиарда рублей. Денежные средства предназначены для эксплуатации около 900 единиц общественных туалетов.

— На мероприятия по развитию сети общественных туалетов в 2022 году предусмотрены ассигнования в объеме 0,4 миллиарда рублей, средства будут направлены на ремонт общественных туалетов и закупку новых передвижных туалетов, — цитирует РИА Новости слова Губановой.

Также около 150 миллиардов рублей из городского бюджета направят на реализацию льготного проезда в общественном транспорте столицы в следующем году.

Город продолжит совершенствовать систему социального такси для маломобильных граждан. Примерно 100 миллионов рублей из бюджета столицы потратят в 2022 году на закупку таких машин.

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