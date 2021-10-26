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Женщину, оставившую на несколько дней без присмотра детей в квартире, задержали

Илья Ашуров

Происшествия
Женщину, оставившую на несколько дней без присмотра детей в квартире, задержали
Фото: СК

В Иркутской области правоохранители задержали женщину, которая на несколько дней оставила без присмотра своих детей в запертой квартире. Об этом во вторник, 26 октября, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, 21 октября мать оставила своих четверых детей в возрасте от года до 10 лет одних в запертой квартире. Она ушла к друзьям на алкогольную вечеринку.

Через три дня полицейские извлекли детей из квартиры и передали их в реабилитационный центр. Вечером 25 октября женщину задержали.

— Возбуждено уголовное дело в отношении 31-летней женщины, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного уголовными статьями «Оставление в опасности» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних», — говорится в сообщении ведомства.

Видео: ГУ МВД России по Иркутской области

До этого сообщалось, что дети просидели несколько дней одни в запертой квартире в Братске, пока их не вытащили спасатели. Местная жительница рассказала, что увидела, как одна из соседок по веревке спускала детям продукты. Дверь в квартиру оказалась заперта.

Дети сообщили, что их мама ушла несколько дней назад и не вернулась. Тогда полицейские по пожарной лестнице поднялись на высоту третьего этажа и спасли из запертой квартиры четырех мальчиков в возрасте от одного до десяти лет.

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