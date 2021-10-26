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В МВД назвали время, в которое чаще всего угоняют машины в Москве

Илья Ашуров

Происшествия
В МВД назвали время, в которое чаще всего угоняют машины в Москве
Фото: moscow-live

Преступники чаще всего угоняют машины в столице ночью. На это время суток приходится примерно 85 процентов от всех случаев угонов. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» заявил начальник УИиОС ГУ МВД России по столице, полковник внутренней службы Владимир Васенин.

— Мы проанализировали время совершения преступлений и установили, что большинство из них, около 85 процентов, совершаются в ночное время, как правило, с территорий неохраняемых стоянок и дворов жилых многоэтажных домов, — рассказал Васенин.

По его словам, в 90 процентах случаев хищения машины не были оборудованы какими-либо средствами защиты от угона.

Также Васенин отметил, что за девять месяцев текущего года наблюдается снижение количества преступлений, связанных с хищением транспортных средств. Так, за январь-сентябрь этого года количество угонов сократилось почти на 13 процентов.

О том, насколько остро стоит проблема автоугона в столице, как преступники чаще всего вскрывают автомобили и что можно сделать, чтобы обезопасить свой автомобиль от похитителей, читайте в интервью Владимира Васенина «Вечерней Москве».

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