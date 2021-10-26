Моргенштерн выразил готовность прийти в СК после слов о Дне Победы

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Рэпер Моргенштерн готов прийти в СК и дать объяснения по поводу слов о Дне Победы. Об этом сообщил его адвокат Сергей Жорин во вторник, 26 октября.

— Безусловно, необходимо прийти и дать объяснения. Мы сделаем это, как только нас вызовут, — рассказал защитник.

Жорин уточнил, что пока не получал повесток. Состава преступления в словах исполнителя нет, подчеркнул он.

Моргенштерн не призывал отменить праздник, он лишь выразил непонимание, отметил адвокат. Новость о проверке СК стала для него неожиданной, приводит слова Жорина РИА Новости.

25 октября рэпер в интервью Ксении Собчак заявил, что не понимает, зачем праздновать День Победы в России и каждый год вспоминать о прошлом. Как утверждает артист, победа в Великой Отечественной войне — это «круто», но необходимо «двигаться дальше» и праздновать новые победы и достижения.

26 октября в СК сообщили, что проверят слова Моргенштерна о Великой Отечественной войне на возможное нарушение закона. В рамках проверки будет установлено, имеются ли в словах исполнителя нарушения законодательства.

В тот же день исполнитель принес извинения за свои слова. Музыкант подчеркнул, что он уважает ветеранов и гордится ими.

При этом он посетовал, что некорректно формулирует мысли. Своим заявлением, по его словам, он не хотел кого-либо обидеть или задеть.