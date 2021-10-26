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«Он — пустое место, он — никто!»: Лещенко раскритиковал Моргенштерна за слова о Дне Победы

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Он — пустое место, он — никто!»: Лещенко раскритиковал Моргенштерна за слова о Дне Победы
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

К словам рэп-исполнителя Моргенштерна о Дне Победы нельзя относиться серьезно, поскольку этот человек — «пустое место». Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал народный артист России Лев Лещенко.

В интервью Ксении Собчак Моргенштерн признался, что считает бессмысленным празднование Дня Победы. По мнению исполнителя хита «Кадиллак», стране нужно двигаться дальше и достигать новых успехов, а не вспоминать то, что было почти век назад.

Лещенко резко раскритиковал рэпера за такое отношение к празднику.

— Кто такой Моргенштерн, чтобы слушать его? Это все равно что какой-то проходящий мимо человек вякнет что-то, а все станут его слова на цитаты разбирать. Он — пустое место, он — никто, чтобы к его высказываниям относится серьезно! И он не имеет никакого права что-либо говорить о Дне Победы, — сказал певец.

Исполнитель легендарной песни «День Победы» также призвал СМИ не пиарить Моргенштерна.

Представители «Ветеранов России» обратились в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру с просьбой проверить слова рэпера на экстремизм. Сам автор резонансного высказывания принес извинения. Он заверил, что уважает ветеранов и гордится ими, однако некорректно формулирует мысли, поэтому бы понят неправильно.

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